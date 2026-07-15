Minik Elif\'ten şehit dayısına duygusal veda

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Duaların edildiği törende, 8 yaşındaki Elif Kılıç'ın hiç görmediği şehit dayısının mezarındaki fotoğrafı defalarca öpmesi duygusal anlar yaşattı.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitlikler ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda protokol üyeleri, şehit aileleriyle bir araya geldi. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve beraberindeki protokol üyeleri, ailelerle bir süre sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini yineledi. Protokol üyeleri, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Anma programı sırasında duygusal anlar da yaşandı. 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın 8 yaşındaki yeğeni Elif Kılıç, hiç görmediği dayısının mezar taşındaki fotoğrafı defalarca öptü. Minik Elif'in dayısına duyduğu özlemi yansıtan anlar duygulandırdı.

Programa ayrıca siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve şehit aileleri katıldı. - SAMSUN