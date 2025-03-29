Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma: Fotoğraflarını öperek bayramlaştılar - Son Dakika
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Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma: Fotoğraflarını öperek bayramlaştılar

Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma: Fotoğraflarını öperek bayramlaştılar

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde şehitlikleri ziyaret edip dua eden yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öperek bayramlaştı.

29.03.2025 14:32
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ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde şehitlikleri ziyaret edip dua eden yakınları, şehitlerin fotoğraflarını öperek bayramlaştı.

Adana'da vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıklara giderek dualar etti. Kozan Asri Mezarlığı'nda da şehit yakınları şehitlikleri ziyaret etti. Kabristanlarda hüzün hakim olurken şehit yakınları şehitlerin fotoğrafları ile teselli oldu.

Mardin ve Şırnak'ta bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Jandarma Astsubay Cengiz Eroğlu ve Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan'ın kardeşleri şehitlikte göz yaşlarına hakim olamadı.

1992 yılında 22 yaşındayken Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Şehit Jandarma Astsubay Mustafa Cengiz Eroğlu'nun ablası Esma Gülek, "Mustafa Cengiz kardeşimdi. Şırnak İdil'de şehit oldu. Vatan sağ olsun. Başka bir şey denmiyor" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

2016 yılında Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan'ın ablası Döne Taşyürek de şehit kardeşinin fotoğrafını öperek bayram arifesinde kardeşi ile bayramlaştı. Taşyürek, kardeşinin 2016 yılında evlilik iznine gelmesine 1 hafta kala şehit olduğunu ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma: Fotoğraflarını öperek bayramlaştılar - Son Dakika

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