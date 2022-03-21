'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet - Son Dakika
Üye Girişi

'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet

21.03.2022 13:00
'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER), Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Salonu'nda 'kardeş şehir' Tebriz'den gelen sanatçılarla ortak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER), Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Salonu'nda 'kardeş şehir' Tebriz'den gelen sanatçılarla ortak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Dernek Başkanı Ümit Gergit, çok daha büyük proje ve programların ateşleyicisi olacağına inandığı 'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine herkesi davet etti.

Erzurum'un üzeri tozlanan sosyal hayatını parlatmak, kültür hayatına hareketlilik katmak, aynı zamanda eğitim çalışmaları yaparak var olan zenginliklerimizi daha da renklendirmek ve göz alıcı hale getirmek niyetiyle yola çıktıklarını, kuruluşunun daha altıncı ayında önemli projelere imza attıklarını belirten ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, Erzurum'u eskiden olduğu gibi, bölgenin cazibe merkezi haline gelmesini, özellikle ekonomik anlamda hamle yapıp, kalkınmasını arzu ettiklerini bildirdi. Hedefe ulaşmada güç birliğinin şart olduğuna dikkati çeken Ümit Gergit, bu güç birliğinin de komşu ülkelerle sağlanmasının mümkün olabileceğini hatırlattı. Kardeş şehir Tebriz ile dostane ilişkilerin çok daha işler hale gelmesi gerektiğine işaret eden Ümit Gergit, şunları söyledi:

"İranlı turistleri Erzurum'a, Palandöken Kayak Merkezine çekmek için kendimizi anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. O işin en kolay ve anlaşılabilir şekilde yapılmasının yolu da kültürel, sanatsal etkinliklerden geçiyor. Bugün, o gündür. 22 Mart (yarın) saat 19.00'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Salonuna herkesi ücretsiz toyumuza davet ediyorum."

Öte yandan ERSANDER, geçtiğimiz 16 Mart günü, 'Bir İstiklal Şehri Erzurum' isimli tiyatro gösterisiyle, ilk kez görücüye çıktı. Erzurum'un işgalden kurutuluşu nedeniyle İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenen gece, çok büyük ilgi gördü ve salon hınca hınç doldu. - ERZURUM

'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet
'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet
'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet

YORUMLAR
500
Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki Emniyetin atama yönetmeliğindeki değişikliğine yapılan kara propagandaya tepki

Atatürk Üniversitesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet - Son Dakika


Son Dakika
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: 'Şehriyar Diyarından Erzurum'a Selam' gecesine davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement