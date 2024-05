Şehzadeler Belediyesi Kaldırımları Onarıyor

Yerel

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler Nurlupınar ve Peker mahallelerinde hasar gören kaldırımların onarılmasını yakından takip eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, önceliklerinin her mahalleye eşit hizmet vermek olduğunu ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların yürümekte zorlandığı bozuk kaldırımlarda onarım çalışması yapmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Nurlupınar ve Peker mahallelerinde hasar gören kaldırımlarda onarım çalışmaları yapan ekipler, kaldırımları vatandaşlar için daha güvenli bir duruma getirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada kentin bütün mahallelerine aynı eşit hizmeti götüreceklerini belirterek "Bütün hedefimiz, halkımızın daha güvenli, daha sağlıklı bir kentte mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak. Bunun için de belediye olarak en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Şehzadeler'de yaşayan her bir birey bizim için çok değerli ve en iyi hizmeti almaya layıktır. Belediye personelimiz, Nurlupınar'da da, Peker Mahallesi'nde de halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti vermektedir. Bundan sonra her mahallemize her vatandaşımıza aynı eşit hizmeti vermeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA