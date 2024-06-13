Şehzadeler Belediyesi Kurban Bayramı Arifesinde Pazar Kuracak - Son Dakika
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Yerel

Şehzadeler Belediyesi Kurban Bayramı Arifesinde Pazar Kuracak

Şehzadeler Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların alışverişlerini kolaylıkla yapabilmeleri için Alaybey ve Nurlupınar pazaryerlerinde pazar kurulacağını duyurdu.

13.06.2024 15:37
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Şehzadeler Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların alışverişlerini kolaylıkla yapabilmeleri için Alaybey ve Nurlupınar pazaryerlerinde pazar kurulacağını duyurdu.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi pazar yerleri belirlendi. Vatandaşların alışverişlerini kolaylıkla yapabilmeleri için Alaybey ve Nurlupınar pazaryerlerinde pazar kurulacağını duyuran Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı arifesinde halkımızın ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi için Alaybey ve Nurlupınar pazaryerlerinde arife pazarı kurulacak. Amacımız, bayram öncesinde vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Şehzadeler Belediyesi olarak, bayramın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutlarız."

Alaybey ve Nurlupınar pazaryerlerinde kurulacak arife pazarları, bayram öncesi yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için gerekli tüm önlemler alınarak hizmet verecek. Şehzadeler Belediyesi, pazaryerlerinde hijyen kurallarına uygun olarak gerekli temizlik ve düzenlemeleri yapacak, denetimlerini sıkılaştıracak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi Kurban Bayramı Arifesinde Pazar Kuracak - Son Dakika

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