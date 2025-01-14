Şehzadeler'de Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Şehzadeler'de Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin Toplantı Yapıldı

Şehzadeler\'de Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin Toplantı Yapıldı

Şehzadeler Belediyesi ve Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

14.01.2025 14:48  Güncelleme: 14:49
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Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu üyesi meclis üyeleri ile Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri, birlikte yaptıkları toplantı ile kentte yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birlikte yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı.

Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu üyesi meclis üyeleri ile Şehzadeler Kent Konseyi Meclis Yürütme Kurulu Üyeleri, engelli vatandaşlar için toplandı. Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda, Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, kentte yaşayan tüm engelli grubundan yurttaşın yaşadığı sıkıntıları anlatarak çözümü için birlikte çalışma yapma önerisinde bulundu. Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu üyesi meclis üyeleri ise, ilçede yaptıkları çalışmaları anlatarak, her alanda engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılabilecek tüm çalışmalarda iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Toplantı sonunda, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma tam katılımlarını sağlamak amacıyla, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin engelli örgütleri ile görüşerek birlikte ortak çalışma yapılması kararı alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler'de Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika

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