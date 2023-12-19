Şehzadeler\'in ilk butik pazarı büyük beğeni topladı

Şehzadeler'in ilk butik pazarı vatandaşlardan tam not aldı

MANİSA - Şehzadeler Belediyesinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Pazarcılar Odası işbirliğiyle tarihi Bedesten Meydanı'nda hayata geçirdiği, Manisa'nın ilk butik pazarı özelliği taşıyan 100 tezgahlık Salı pazarı ilk kez kuruldu.

Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Pazarcılar Odası'nın destekleriyle Bedesten Meydanı'nda; sebze-meyve, balıkçılar, tavukçular, peynircilerden oluşan Manisa'nın ilk butik pazarı açıldı. Pazar açılışında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay da hazır bulundu. Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa'ya böyle bir pazaryerini Manisa'ya kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bir nebzede olsa Perşembe pazarını burada tekrar canlandırmak istedik. Burada tezgah açan esnafımız mutlu, alışveriş yapan vatandaşlarımız mutlu. Pazarın kurulmasında büyük emekleri olan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Pazarcı esnafımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Bölgede oturan vatandaşların daha önce sık sık talep ettikleri pazarın açılışı başta bölge sakinleri olmak üzere bölgedeki esnaflarca da memnuniyetle karşılandı. Pazardan alışveriş eden vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ederek, pazarın hayırlı olmasını diledi.