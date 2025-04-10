SEKA Kağıt Müzesi\'nde \'Dilimizin Zenginlikleri\' Sergisi Açıldı

SEKA Kağıt Müzesi'nde açılan "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi, Türkçe'nin kelime hazinesini, deyimlerini ve kültürel mirasını çocuklara eğlenceli şekilde aktarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi SEKA Kağıt Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Türkçe'nin zengin kelime hazinesi, deyimler, atasözleri ve yöresel söyleyişler çeşitli yöntemlerle ziyaretçilere sunuluyor. Üç boyutlu görsellerle anlatılan deyimler, harflerin tarihi yolculuğunu gösteren çalışmalar ve yanlış yazılan kelimelere dair tablolar serginin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Kelimelerle oyun alanları, atölye çalışmaları ve unutulmaya yüz tutmuş kelimelere ayrılan özel alanlar ise dil bilincini geliştirmeyi hedefleniyor. Ayrıca yöresel ağızlar ve lehçelerin anlatıldığı tablolar ile resfebe etkinlikleri de dikkat çekiyor.

Etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya gelen yazar Cansu Başak Yalçınkaya, "Drama ile Zorbalığa Hayır: Alaycı Memo ile Zorbalığa Dur De" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından düzenlenen drama atölyesi ve oyun etkinlikleri ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Dilin zenginliğini keşfetmek ve kültürel mirası daha yakından tanımak isteyen vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi'nde 11 Nisan'a (yarın) kadar 09.00-17.00 saatleri arasında sergiyi ziyaret edilebilecek. - KOCAELİ