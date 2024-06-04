Şeker hastası genç evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yerel

Şeker hastası genç evinde ölü bulundu

Çorum'da yaşayan 32 yaşındaki genç, şeker hastalığı nedeniyle evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç hayatını kaybetmişti. Cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 18:51
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Şeker hastası genç evinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da yaşayan 32 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ileri derece şeker hastası olan Serkan Eliaçık yakınları tarafından Osmancık Caddesi üzerindeki ikametinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Serkan Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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