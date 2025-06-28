Selami Gündoğdu: Güneş Işığıyla Sanat Yaratan Temizlik İşçisi

Kocaeli'de temizlik personeli Selami Gündoğdu, büyüteç yardımıyla güneş ışığını kalem gibi kullanarak sıra dışı sanat eserleri üretiyor. Güneşin ısıyla buluştuğu anı ustalıkla yöneten Gündoğdu, süpürge saplarını adeta birer tuvale dönüştürüyor. Sokaklardan topladığı eski defterlerin boş sayfalarına da hayal gücünü katarak özgün çizgi romanlar çizen Gündoğdu, "Resim öğretmeni olup, yüzlerce ressam yetiştirmek isterdim" dedi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 2008 yılından bu yana görev yapan Selami Gündoğdu (59), sanat tutkusu ve sıra dışı yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor. Evli ve iki çocuk babası Gündoğdu, küçük yaşlarda fark ettiği resim yeteneğini yıllar geçmesine rağmen geliştirmeye devam etti. Özellikle süpürge saplarına ve temizlik eldivenlerine kendi tasarladığı karakterleri işleyen Gündoğdu, sanatını bir büyüteç yardımıyla güneş ışığını kullanarak yapıyor.

Gündoğdu, çevreyi temizlerken bulduğu eski defterleri de sanatına dahil ediyor. Kullanılmış ancak boş sayfaları kalan defterleri çöpten toplayan sanatçı, bu sayfalarda kendi hayal dünyasından beslenen çizgi romanlarını oluşturuyor.

Kandıra ilçesine bağlı kırsal Güvenler Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü ve resim çizmeye de 1970'li yıllarda başladığını anlatan Selami Gündoğdu, "Köydeydim ve benden başka kardeşlerim yoktu. Sadece abim var. O benden önce İzmit'e geldi. Ben de köyde kalmak zorunda kaldım. İlkokulu okudum ve o okul bana resim sanatı kazandırdı" dedi.

"Resim öğretmeni olup, yüzlerce ressam yetiştirmek isterdim"

Boş vakitlerinde çizgi roman çizdiğini de ifade eden Gündoğdu, "Genellikle pek vaktim olmuyor. Bulduğum sopalara resim çiziyorum. Bu sanatı yaparken büyüteç kullanıyorum. Güneş ışığını kaleme dönüştürüyorum ve yakıyorum. Sanatım inişli-çıkışlı güzel başladı. Öyle diyorum çünkü şimdiye kadar sanatımın bana faydası olmadı ama zararı da olmadı. Resim öğretmeni olup, yüzlerce ressam yetiştirmek isterdim ya da gazete kenarında çizgi roman çizmek isterdim, o eserlerle yol göstereyim isterdim" diye konuştu.

"Çöpe atılan defterleri değerlendiriyorum"

Kullandığı defterleri genellikle çöplerden ve sokaklardan bulduğunu belirten Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

"Defterim genellikle kullanılmış oluyor. İçlerinde boş sayfalar oluyor, onları değerlendiriyorum. Memleketimizde kitaplar, ekmekler, dini kitaplar maalesef çöpe atılıyor. Ben de değerli kitapları ve defterleri alıyorum, onları çöpe gitmekten kurtarıyorum ve değerlendiriyorum."

"Benim hayal dünyamdan, alıntı değil"

Gündoğdu, çizimlerinde tamamen hayal gücünü kullandığını vurgulayarak, "Hayal dünyama göre resimler çiziyorum. Dramatik, korku-gerilim, komedi tarzında şeyler yapıyorum. Benim hayal dünyamdan, alıntı değil. Düşünüyorum, film şeridi gibi aklımda duygularımı gezdiriyorum ve bunları kağıda döküyorum. Herkes tarafından yapılan şeyleri yapmıyorum, ben hiç yapılmamışı yapıyorum. Ben daha çok doğa üstü romanlar yazıyorum" şeklinde konuştu.

Yeteneğini çocukken kazandığına da dikkat çeken Gündoğdu, "Bu yetenek Allah vergisi, hiçbir yerde görmedim. Köyde dağda hayvan güderken sopalara büyüteçle resim çizmeye başladım. Zaten öncesinde de ateş yakardık, ateşin aleviyle sopaları süslerdik. Büyüteç kullanarak işi teknolojiye dönüştürdüm. Alevlerle sopada sadece değişik şekiller çıkıyor ama büyüteçle yapılınca istediğim şekli verebiliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ