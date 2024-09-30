Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, Proje Alanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, Proje Alanlarını Ziyaret Etti

Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, Proje Alanlarını Ziyaret Etti

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni haftaya proje alanlarını ziyaret ederek başladı. Şirince Köy Pazarı, 14 Mayıs Mahallesi'nde Şen Çocuk Evi inşaatı ve Halk Mark-ET açılışı gibi önemli çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

30.09.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yeni haftaya çalışmaların devam ettiği proje alanlarını ziyaret ederek başladı. Başkan Yardımcısı Cansu Bakıcıol ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları ile proje çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü alanları yerinde inceleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in ilk ziyaret noktası, yapısal projeler kapsamında bulunan ve hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığı Şirince Köy Pazarı Proje alanı oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ile alan ziyareti yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Şirince'de mevcut 208 diye adlandırdığımız otoparkımızın olduğu alandayız. Çok yakında Şirince'nin yepyeni, şirin bir köy pazarı olacak" dedi.

14 Mayıs Mahallesi, Şen Çocuk Evi'ne kavuşuyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek 14 Mayıs Mahallesi'nde sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların çocuklarını ücretsiz olarak gönderebilecekleri kreş ve çocuk bakım evini açmak için gün sayan ve mevcut alanın tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Harıl harıl bir inşaat çalışması içindeyiz. Çünkü çok yakında 14 Mayıs Mahallesi'nde yepyeni bir Şen Çocuk Evi açacağız" dedi.

Halk Mark-ET yarın açılıyor

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in bir sonraki durağı, yarın açılışı yapılacak olan bütçe dostu Halk Mark-ET oldu. Açılış öncesinde ziyaret edip incelemeler yapan ve bilgi alan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yarın itibariyle Halk Mark-ET'imizi açıyoruz. Bu şekilde hem uygun fiyatlı et ve gıdaya ulaşabileceğiz hem de çok daha keyifli yarınlarda birlikte olacağız. Bereketimiz bol olsun. Şimdi tezgahlarımız boş ama yarın hepsi dolu olarak sizlerin ziyaretini bekliyor olacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, Proje Alanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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