Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: Ekonomik krize rağmen yeni projeler hayata geçiriliyor

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra öz kaynaklarıyla ekonomik krize rağmen yeni projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Selçuk'ta pazar yeri ve çarşı esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla da ayaküstü sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Belediyenin çalışmaları hakkında açıklama yapan Filiz Başkan, belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanarak hayata geçirilen projelerden söz etti. Sengel; "Ekonomik krizde biz tasarruflu davranarak, kendi kendimize yeterek bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Belediyenin her bir kuruşunun hesabını verebilmek için sürdürdüğümüz şeffaf belediyeciliğin yanı sıra artırdığımız her kuruşu da Selçuklu hemşerilerimizin yararına kullanmaya gayret ediyoruz.

Seçim öncesi yapılan düzenleme çalışmaları ve yeni yapılan kütüphanesi ile Zafer Mahallesi'ne nefes aldıran Çamlık Parkı'nda oturan ve burada çalışmaları değerlendiren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Şimdi Çamlık Parkı'na baktığım zaman kütüphaneyi görüyorum, çocukların burada eğleniyor olduğunu görmek inanılmaz mutlu ediyor. Seçimden hemen önce buranın açılışını yapıp şehidimizin adını vermiştik. Demiştik ki; şehidimizden sonra burada çocuk cıvıltıları olsun, çocuk kahkahaları olsun ve burası aynı zamanda da bir bilgi yuvasına dönsün. Şu anda bu yaptığımızın ne kadar doğru bir yolda seyrettiğini ve daha önceden 'bu park çok karanlıkta kalıyor, çok problemi var' diyenlerinde ne kadar memnun olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Sengel; "Küçük yol tamiratlarımız, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle süren yaya geçitlerinin boyanması, yollarda yine İzmir Büyükşehir Belediyesinden aldığımız destekle asfalt yamalarının yapılması, temizlik hizmetlerinin günlük rutin çalışmaları, park bahçe ekiplerimizin günlük ve rutin çalışmaları devam ediyor" dedi. - İZMİR