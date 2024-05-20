Selçuk Belediye Başkanı Sporcuları Tebrik Etti - Son Dakika
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Yerel

Selçuk Belediye Başkanı Sporcuları Tebrik Etti

Selçuk Belediye Başkanı Sporcuları Tebrik Etti

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yarımada Oyunlarına katılan sporcu gençlerle bir araya gelerek başarılarını tebrik etti.

20.05.2024 02:17  Güncelleme: 02:19
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yarımada Oyunlarına katılan sporcu gençlerle bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, başarılı sporcuları tebrik ederek; "Her birinizle gurur duyuyorum" dedi.

Selçuk Belediyesi'nin desteklediği 17. Çeşme Yarımada Spor Oyunları'na katılan 197 sporcu ve 18 antrenör Selçuk'a büyük gurur yaşattı. Selçuklu sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; "Hepiniz Yarımada'da efsane işler çıkarmışsınız. Telefonlarım susmuyor. Yarımada Oyunlarına katılan ilçelerin hem belediye başkanları hem de eğitmenleri sizin başarınızı tebrik ediyorlar. Ben de diyorum ki; 'Onlar İlham Veren Kentin ilham veren çocukları olduğu için böyleler'. Hepinizi tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum. Selçuk'u öyle güzel temsil etmişsiniz ki bizleri gururlandırdınız" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ayrıca Selçuklu sporcuların başarılı performansları sonrasında Pamucak Sahili'nde plaj voleybolu ve plajda oynanabilen diğer spor dalları için bir organizasyon düzenlemeyi düşündüklerini de belirtti.

Sporculara ve antrenörlerine teşekkür eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, her bir sporcuya madalya taktı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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