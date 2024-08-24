Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı spordan kültür sanata farklı etkinliklerle kutluyor - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı spordan kültür sanata farklı etkinliklerle kutluyor

Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı spordan kültür sanata farklı etkinliklerle kutluyor

Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı spordan kültür sanata farklı alanlarda düzenlenecek bir dizi etkinlik ile kutlayacak. Etkinlikler arasında tiyatro gösterisi, spor turnuvaları, müzik konserleri ve film gösterimleri yer alıyor.

24.08.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı spordan kültür sanata farklı alanlarda düzenlenecek bir dizi etkinlik ile kutlayacak. 26 Ağustos'ta başlayıp 4 Eylül tarihine kadar aralıklarla devam edecek etkinlikler ile zaferin coşkusu Selçuk'u saracak.

Büyük Taarruz'un başlangıcı olan 26 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00'de Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un en önemli eserlerinden biri olan Kurtuluş Yolu Anıtı'na Atatürk'ün silüetinin yansımasına tanıklık edecek olan Selçuklular, aynı günün akşamı saat 21.00'de Amfi Tiyatro'da 'Kurtuluşun Kadınları' adlı tiyatro gösterisini izleyecek. Oyun 15 yaş üzeri sanatseverler için gösterime açık olacak.

Zafer Turnuvası kentin sporcularını bir araya getirecek

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Selçuklu çocuklar Zafer Turnuvası'nda mücadele edecek. Deniz ve kumun birleşerek spor etkinliklerine heyecan kattığı Pamucak Sosyal Tesislerinde 27 Ağustos Salı günü 10.00- 19.00 saatleri arasında Plaj Voleybolu kategorisinde Zafer Turnuvası düzenlenecek. 28 Ağustos Çarşamba 10.00- 19.00 saatleri arasında ise Eftal Doğru Spor Tesislerinde Basketbol kategorisinde Zafer Turnuvası düzenlenecek. Zafer Turnuvası etkinliklerinde ayrıca 31 Ağustos günü saat 15.00'te Carpouza Cafe'de Briç Turnuvası düzenlenecek.

"Zafere Uyanan Gece"

29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Atatürk Anıtı önünde "Zafere Uyanan Gece" adlı etkinlik düzenlenecek. Selçuk Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından ortaklaşa 30 Ağustos Zaferi öncesi düzenlenecek etkinlikte cephe türküler, şiir ve zeybek gösterisi yer alacak.

Emre Fel Selçuk'ta

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde resmi tören ile başlayacak. Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler 30 Ağustos akşamı saat 20.15'te Atatürk Anıtı önünden hareket edecek Fener Alayı ile başlayacak. Selçuk sokaklarının aydınlanacağı Fener Alayı'nın ardından, saat 21.30'da Pazar Yeri'nde sevilen şarkıcı Emre Fel sahne alacak. Her yaştan Selçuk'lu ünlü sanatçı Emre Fel'in birbirinden güzel şarkılarıyla gece boyu eğlenmeye devam edecek.

Barış Ezgileri yankılanacak

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Rebetiko'nun "İki Yakanın Barış Ezgileri" konseri ile Selçuk'ta barış ezgileri yankılanacak. Konser 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde saat 21.00'de Amfi Tiyatro'da barış ezgilerini dinleyiciler ile buluşturacak.

"Atatürk" filmi seyirci ile buluşacak

Kültür sanat ve sporu bir araya getiren Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3-4 Eylül tarihlerinde Yazlık Sinema Gecesinde Atatürk filmi Selçuklular ile buluşacak. Atatürk 1 (3 Eylül), Atatürk 2 (4 Eylül) filminin gösterimi saat 21.00'de İstasyon Meydanı'nda gerçekleşecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı spordan kültür sanata farklı etkinliklerle kutluyor - Son Dakika

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