Selçuk Belediyesi, Kış Aylarında İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Desteği Sağlıyor

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Vatandaşların kış aylarını daha güvenli ve sıcak bir ortamda geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Selçuk Belediyesi, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yakacak fişi dağıtımına başladı.

Çeşitli projelerle sosyal dayanışmayı sürdüren Selçuk Belediyesi, kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapıyor. Belediye tarafından dağıtılan yakacak fişi ile sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar kışlık yakacakları odun ve kömürü satın alabilecekler. Yakacak fişleri, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağlarken, kış aylarında ısınma ihtiyaçlarının daha kolay karşılanmasına katkı sağlayacak.

Kış aylarının gelmesiyle ayrı bir önem kazanan Selçuk Belediyesi Sosyal Market ise Amfi Tiyatro altında hizmet veriyor. Kıyafet bağışlarının kabul edildiği Sosyal Market'ten ihtiyaç duyan vatandaşlar istedikleri kıyafetleri alabiliyor. Sosyal Market de çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaşın ihtiyaç duyduğu kışlık kazak, mont gibi günlük giysiler bulunuyor.

Sosyal yardımların kış aylarında da devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Göreve geldiğimiz günden bu yana, belediyemiz aracılığıyla yurttaşlarımızın ekonomik zorluklardan daha az etkilenmesi için çalışıyoruz. Efes Selçuk'ta sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarının beslenme çantalarının dolmasına katkı sunmaktan ailelerin kış aylarında odun kömür ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar sosyal belediyecilik adına çalışıyoruz. Efes Selçuk Belediyesi olarak eğitimde destek, ulaşım yardımı, kırtasiye hizmetleri ve daha pek çok alanda halkımızın yanında yer alıyoruz" dedi. - İZMİR