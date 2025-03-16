Selçuk Belediyesi\'nden Dayanışma Çağrısı: Öğrencilere Destek İçin IBAN Paylaşıldı

Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde dayanışmayı büyütmek için vatandaşlara destek çağrısı yaptı.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsüne maddi destek sunmak isteyen vatandaşların sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte örnek bir dayanışma adımı atıldı. Öğrencilerin 10 TL karşılığında öğle yemeklerini satın alabildiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünden daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi için vatandaşların da destek olabileceği resmi banka hesap bilgileri Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Okulların öğle tatillerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam eden Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, iki noktada hizmet vermeye devam ediyor. Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okul bölgelerine konumlandırılan Öğrenci Otobüsleri okulların öğle tatillerinde dolup taşıyor. Her gün 600 öğrencinin 10 TL karşılığında öğle yemeği alabildiği Öğrenci Otobüsleri'nden vatandaşların desteğiyle dayanışmayı büyüterek daha fazla öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

"Hiçbir çocuk beslenme derdine düşmesin"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, mevcut ekonomik şartlarda öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmak ve öğrencilerin uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri için birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Selçuk'ta ilk Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü açtığımızda öğrencilerimiz ve velilerimiz çok sevdi. Çok geçmeden Cumhuriyet Mahallesi'nde okuyan ve Öğrenci Otobüsüne uzakta olan öğrenciler 'biz de istiyoruz başkanım' dediler. Hemen ikinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü için çalışmalara başladık ve yakın zamanda açılışını yaptık. Ekonomik olarak bu denli zorlu şartlar altındayken, bu kadar kötü giden her şeyin içinde çocuklarımızın mutluluğu, memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan da hemen hemen her gün destek mesajları, telefonları almaya başladık. 'Başkanım biz de katkıda bulunmak istiyoruz nasıl destek olabiliriz' dediler. Bu mutluluğu daha fazla çocuğumuzun gözünde görmek için, bizlere gelen destek taleplerini gerçekleştirebilecekleri resmi bir iyilik hareketine dönüştürdük. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci sıralarında otururken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz" dedi.

IBAN numarası paylaşıldı

Öğrencilerin mutluluğu için Kent Lokantası Öğrenci Otobüsüne destek olarak dayanışmaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, "TR94 0001 0005 6191 6398 7350 01" numaralı IBAN hesabından, Selçuk Proje Yönetimi Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına, açıklamaya "Yemek hizmet bedeli" yazarak destek olabilir. Aynı zamanda, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0537 980 01 83 numaralı telefon üzerinden bilgi edinebilir. - İZMİR