Selçuk Belediyesi\'nden Halk Mark-ET ile Yılbaşı İndirimi

Yerel

Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak için hayata geçirdiği Halk Mark-ET ile aile bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor. 23-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan indirim desteği ile vatandaşlar taze ve kaliteli et ürünlerine piyasa fiyatlarının çok altında ulaşabilecek.

Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha ekonomik koşullarda karşılamasına imkan tanıyan Halk Mark-ET, hem uygun fiyat politikası hem de güvenilir ürünleriyle Selçuk halkının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Pazar yerinde bulunan Halk Mark- ET'te yılbaşı öncesinde yapılan indirim desteği ile kilogram bazında kıyma 460 TL, yağsız kıyma 500 TL, kuşbaşı 550 TL üzerinden satılacak. İndirimli fiyatlar 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

Halk Mark-ET'i kurarken asıl amacın vatandaşların kaliteli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Yılbaşı öncesi ailelerin bütçelerine bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Çünkü biz Efes Selçuk Belediyesi olarak tüm sosyal belediyecilik projelerimizde olduğu gibi Halk Mark-ET 'te de halkın yanında olmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimler halka en yakın kurumlardır. Belediye olarak Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınmaması için mücadele içindeyken de zor durumda olan halka destek olmaktan vazgeçmemekte kararlıyız. Bugün derin yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımızın yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Halk Mark-ET, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir örneğidir. Krizlerin çözümünde dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz" dedi. - İZMİR