Selçuk Belediyesi'nden Öğrencilere ve Emeklilere Yüzde 20 İndirim - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi'nden Öğrencilere ve Emeklilere Yüzde 20 İndirim

Selçuk Belediyesi\'nden Öğrencilere ve Emeklilere Yüzde 20 İndirim

Selçuk Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Ferahlı Kafe'de yüzde 20 indirim, emekli vatandaşlara ise Carpouza Cafe'de alkol hariç ürünlerde yüzde 20 indirim uygulayacak. Uygulama, sosyal hayata katılımı artırmayı hedefliyor.

21.01.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Selçuk Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Ferahlı Kafe'de yüzde 20 indirim uygulayacak. Bir diğer belediye işletmesi olan Carpouza Cafe'de emekli vatandaşlara yönelik alkol hariç diğer ürünlerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Farklı dönemlerde işletmelerinde indirim uygulayan Selçuk Belediyesi yarıyıl tatilinin başlaması ile öğrencilerin sosyal hayata daha fazla dahil olması için Ferahlı Kafe'de alkol hariç diğer ürünlerde yüzde 20 indirim uygulaması başlattı. Yarıyıl tatili süresince geçerli olacak indirimden öğrenciler yararlanacak. Ferahlı Kafe'de daha önce emekli vatandaşlar için uygulanan indirim Carpouza Cafe'de devam edecek.

Zorlaşan ekonomik şartlar karşısında alım gücü en çok düşen kesimler arasında yer alan emekliler ve öğrenciler için başlatılan uygulamalar memnuniyetle karşılandı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal belediyeciliğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmanın ötesinde bir kentte yaşayan tüm yurttaşları kapsayan bir kavram olduğunu belirterek; "Belediye işletmelerimizden emeklilerimizin ve öğrencilerimizin daha avantajlı bir şekilde yararlanmasını istiyoruz. Şimdi yarıyıl tatili de gelmişken öğrencilerimize küçük bir indirim yapalım dedik. Ferahlı Kafe'de öğrencilerimize yarıyıl tatili boyunca yüzde 20 indirim uygulamaya karar verdik. Diğer yandan Carpouza Cafe'de emekli vatandaşlarımız için yüzde 20 indirim uygulaması başlattık. Diliyoruz ki; öğrencilerimiz güzel bir tatil geçirir, emeklilerimize de yeni bir sosyalleşme olanağı sağlanırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi'nden Öğrencilere ve Emeklilere Yüzde 20 İndirim - Son Dakika

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