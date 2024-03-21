Selçuk Belediyesi Ramazan\'ın Bereketini Köylere Taşıyor

Selçuk Belediyesi kent merkezinde kurduğu ilk iftar sofrasının ardından Ramazan'ın bereketini köylere taşımaya devam ediyor.
Selçuk'ta iftar sofraları, Ramazan'ın bereketini çoğaltırken, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ilk iftar sofrasının yanı sıra köylerde kurulan iftar sofralarında da vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Ramazan'ın başlamasıyla birlikte iftar sofrasını ilk olarak Pazar Yeri'nde kuran Selçuk Belediyesi, her akşam bir köyde Ramazan eğlencesi ve iftar yemeği düzenliyor. Düzenlenen iftar yemeklerine katılım sağlayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ramazan ayının bereketini Efes Selçuk halkı ile paylaşıyor. Sultaniye, Belevi, Havutçulu, Barutçu, Zeytinköy ve Gökçealan köylerinde düzenlenen iftar programlarına katılan Filiz Başkan, iftar sofralarına konuk olan vatandaşlar ile sohbet ediyor. Selçuk Belediyesi tarafından köylerde düzenlenen iftar programları belirlenen takvimler doğrultusunda devam edecek olup ayrıntılı bilgiler sosyal medya hesaplarında yer alıyor. - İZMİR
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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