Selçuk Belediyesi Zabıta Destek Birimi Kadınlardan Oluşuyor - Son Dakika
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Yerel

Selçuk Belediyesi Zabıta Destek Birimi Kadınlardan Oluşuyor

Selçuk Belediyesi Zabıta Destek Birimi Kadınlardan Oluşuyor

Selçuk Belediyesi'nde, zabıta amirliğine 7 kadın çalışandan oluşan zabıta destek birimi kuruldu. Kadın istihdamına destek olmak ve mevcut zabıta ekibinin tamamının erkeklerden oluşması sebebiyle karşılaştıkları güçlükleri azaltmak amacıyla hayata geçen uygulama takdir topladı.

25.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:54
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Selçuk Belediyesinde, zabıta amirliğine 7 kadın çalışandan oluşan zabıta destek birimi kuruldu. Filiz Başkan'ın zabıta destek birimini kadınlardan oluşturması takdir topladı.

Kadın istihdamına destek olmak, yönetim ve istihdam anlamında kadınları desteklemek ve mevcut zabıta ekibinin tamamının erkeklerden oluşması sebebiyle karşılaştıkları güçlükleri azaltmak sebebiyle hayata geçen uygulama zabıtaları rahatlattı. Büyük bir özveri ile çalışacak olan kadın zabıtalar ile Selçuk'ta denetimler gün geçtikçe artacak.

"Daha çok aktif çalışabileceğiz"

Mevcut zabıta kadrosunda kadın zabıta bulunmaması sebebiyle görevlerini yerine getirirken bazı zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay; "Zabıta destek birimi içinde kadınların olması çok önemli. Kendi zabıta birimimiz içerisinde kadın zabıtamız yoktu ve normalde kadın zabıtaların yapması gereken görev ve işler için diğer birimlerdeki kadın arkadaşlarımızdan yardım istiyorduk. Biz Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak zabıta destek ekibimizin de aramıza katılmasıyla daha sıkı bir şekilde çalışacağız. Zabıta destek ekibimizin kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşmasıyla daha verimli, daha iletişim odaklı bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Şu anda 20 tane erkek memur, 7 tane de sadece kadınlardan oluşan Zabıta destek birimimiz mevcut. Personel sayımızın da artmasıyla birlikte çok daha aktif bir şekilde çalışabileceğiz" dedi.

Filiz Başkan'ı ziyaret ettiler

Kadın çalışma arkadaşlarından oluşan zabıta destek ekibini makamında ağırlayan Filiz Başkan; "Zabıta müdürlüğümüz kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşan zabıta destek birimi ile artık daha güçlü. Selçuk sokaklarını emanet ettiğimiz zabıta destek birimimizin kadın çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi Zabıta Destek Birimi Kadınlardan Oluşuyor - Son Dakika

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