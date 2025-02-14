Selçuk\'ta Otopark Krizi: Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Talebini Reddetti

Yerel

Selçuk'ta Meryem Ana Evi otoparkı işletme ve gelirlerinin Selçuk Belediyesinde kalması amacıyla, 'yürütmeyi durdurma' talebiyle mahkemeye yapılan başvurudan ret kararı çıktı. Belediye önünde toplanan çalışanlarına hitap eden Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Aslında bir ara karar verildi. Ara karar bu şekilde: 'Burada plan yoktur, otopark işletmesi yapılamaz'. Mahkeme bana "Orada otopark işletemezsiniz" diyorsa, mahkeme bana artık görev vermiştir. Üst derece mahkemeye gittik, gerekirse daha üstüne gideceğiz" dedi.

Uzun yıllar Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin dolması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığının belediyeye gönderdiği tahliye tebligatı ilçede tepkiye neden olmuştu. Selçuk Belediyesi, 'yürütmeyi durdurma' talebiyle mahkemeye yaptığı başvurudan sonuç alamadı. Yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi üzerine çalışanlar belediye binası önünde toplandı.

Selçuk Belediyesi emekçileri adına basın açıklaması yapan Gülhan Ayhan, "Dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Başkanımızla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu kabul edilebilir bir sonuç değildir. Biz ekmeğimizden, aşımızdan, Efes Selçuk'un geleceğinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Mahkeme belediyeye görev verdi"

Mahkeme tarafından alanda plan olmadığı gerekçesiyle otopark işletmesi yapılamayacağının belirtildiğini ifade eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "Yürütmeyi durdurma kararı dün itibariyle şöyle kesinleşti, aslında kesinleşti de denmez bir ara karar verildi. Ara karar bu şekilde: 'Burada plan yoktur. Otopark işletmesi yapılamaz'. Belediye Başkanı olarak, Efes Selçuk Belediyesinin işletemediği otopark ile ilgili mahkeme bana görev vermiştir, 'Kimse yapmasın' demiştir. Öyleyse sorarım Bakanlığa; 'Nerde otopark ruhsatın?' diye. Ruhsattan mesul olan Efes Selçuk Belediyesidir. Hukuk devleti herkese eşitse mahkeme bana 'Orada otopark işletemezsiniz' diyorsa, mahkeme bana artık görev vermiştir" şeklinde konuştu.

Mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Sengel, "Karar kesin değil. Yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi. Üst derece mahkemeye gittik. Gerekirse daha üstüne gideceğiz. 22 Kasım'da burada hep beraber yürüyüşe başladık. Biz yürümeye devam ediyoruz. O hukuk kuralı ve verilmiş olan karar, nasıl Efes Selçuk Belediyesi'ne verildiyse, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını bağlar" dedi. - İZMİR