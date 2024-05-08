Selçuk Üniversitesi Öğrencileri İsrail'e Tepki Göstermek İçin Direnişe Devam Ediyor - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Öğrencileri İsrail'e Tepki Göstermek İçin Direnişe Devam Ediyor

Selçuk Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'e Tepki Göstermek İçin Direnişe Devam Ediyor

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de katliam yapmaktan çekinmeyen İsrail'e tepki göstermek için başlattığı "Özgürlük için Kampüsteyiz" nöbeti sürüyor.

08.05.2024 17:20  Güncelleme: 17:24
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Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de katliam yapmaktan çekinmeyen İsrail'e tepki göstermek için başlattığı "Özgürlük için Kampüsteyiz" nöbeti sürüyor. Öğrencilere destek veren Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, "Zalimin yanında olmadığımızı, mazlumun tarafında yer aldığımızı dünyaya haykırmak için direnişimize devam edeceğiz" dedi.

Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kudüs Çalışma Grubu tarafından İsrail'in Gazze'deki işgalini protesto etmek amacıyla düzenlenen "Özgürlük için Kampüsteyiz" nöbetine akademik ve idari personel de destek verdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "İsrail'in katliamına karşı özellikle üniversite gençlerinin ortaya koymuş olduğu onurlu tutum destek olunmayı hak ediyor. Amerika'da başlayan ve ABD'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyan üniversite eylemlerinin bir kimliğe dönüşmesini ümit ediyoruz. Hakikate şahitlik etmek üzere programa ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a, programa öncülük eden Kudüs Çalışma Grubu'na ve Selçuk Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İsrail'in ortaya koymuş olduğu katliamların soykırım boyutuna ulaştığına dikkat çeken Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise, "Geçmiş dönemde Hitler'in soykırımına sessiz kalan devletler, bugün İsrail'e karşı da herhangi bir tepki ortaya koymuyor. Bizler akademisyenlerimizle, öğrencilerimizle birlikte özgürlüğün gerçekleştiği ana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu tepkinin yanındayız. İslam dünyasının da aynı tepkiyle devam etmesini, dünyadaki bütün Müslümanların bir araya gelerek Filistin davasını sahiplenmesini ümit ediyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak bu soykırımı bütün dünyaya aktarmaya, soykırıma karşı bir arada olmaya, zalimin yanında olmadığımızı, mazlumun tarafında olduğumuzu dünyaya haykırmak için direnişimize devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail'in, hedef gözetmeksizin katliamlarına devam ettiğini belirten Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu Başkanı Av. Ahmet Han Horasan da, "7 Ekim'den bu yana on binlerce insan ve aile yok oldu. Uluslararası toplumun ve batının tüm hukuk, insan hakları ve birey özgürlüğüne ilişkin tezleri çöktü. Soykırımı, katil İsrail örgütünün meşru müdafaası olarak gören anlayış yok hükmünde. Üniversiteli gençliğin ve üniversite yönetiminin bu haykırışının yanındayız. Dünya üniversiteleri ile birlikte Selçuk Üniversitesinde ateşlenen bu meşale, işgal ordularını yok edecek ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Üniversitesi Öğrencileri İsrail'e Tepki Göstermek İçin Direnişe Devam Ediyor - Son Dakika

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