Selçuklu Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Destek - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Destek

Selçuklu Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Destek

Konya Selçuklu Belediyesi, dört yıl önce hizmete açtığı Glütensiz Satış Noktası ile çölyak hastalarına glütensiz ürünler sunmaya devam ediyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşların taleplerine uygun adımlar attıklarını belirtti.

17.11.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından dört yıl önce faaliyete geçirilen Glütensiz Satış Noktası çölyak hastalarına hizmet vermeye devam ediyor.

Selçuklu'nun her alanında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Belediyesi toplumun hassasiyetlerini de göz ardı etmiyor. Bu anlamda glüten duyarlılığı olan vatandaşlarını unutmayan Selçuklu Belediyesi, 4 yıl önce Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmete sunduğu Glütensiz Satış Noktası özellikle yolculuk yapan çölyak hastalarının kolay ulaşabildiği şekliyle hizmetini sürdürüyor. Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan "glüten" isimli bir madde nedeniyle vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı için kullanılması gereken glütensiz un, ekmek, simit, poğaça ve kurabiye, Selçuklu Belediyesi'nin Konya Otogarında kurduğu satış noktasında glüten hassasiyeti olan vatandaşların tercihi olmaya devam ediyor.

"Çölyaka dikkat çekmeye devam ediyoruz"

Çölyak hastalığının farkında olduklarını ve bu sebeple vatandaşların glütensiz ürünlere kolay ulaşmasının önemli olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'muzda yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda adım atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak dört yıl önce Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Glütensiz Satış Noktamızı faaliyete geçirmiştik. Buradaki satış noktamızda glütensiz ekmek, un, simit, poğaça, kurabiye, makarna ve birçok ürün yer alıyor ve bu konuda vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu hizmetimizden sadece Selçuklu'daki hemşehrilerimiz değil otogarın lokasyon olması sebebiyle ülkemizin her noktasından gelen vatandaşlarımız da kolaylıkla yararlanabiliyor. Satış noktamızdaki glütensiz ürünleri Karatay Belediyemizin Halk Ekmek Fabrikası'ndan temin ediyoruz. Şehrimizi fiziksel olarak imar ederken vatandaşlarımızın sağlığı da bizler için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar Glütensiz Satış Noktası'ndan memnun

Satış noktasından hizmet alan vatandaşlar da Selçuklu Belediyesi Glütensiz Satış Noktası'nın kurulmasından ve Çölyak hastalarının düşünülmesinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkürlerini ilettiler. Selçuklu Belediyesi tarafından satılan glütensiz ekmekler 3 buçuk lira, un ise 50 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca glütensiz ürün satış noktası pazar günü hariç hafta içi her gün 08.00-19.00 saatleri arasında cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuklu Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Destek - Son Dakika

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