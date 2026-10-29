Selçuklu Belediyesi okul kantinlerini gıda güvenliği için denetliyor - Son Dakika
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Selçuklu Belediyesi okul kantinlerini gıda güvenliği için denetliyor

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Selçuklu Belediyesi okul kantinlerini gıda güvenliği için denetliyor
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Selçuklu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman müdürlükleriyle okul kantinlerinde denetim yapıyor. Ürünlerin hijyen, saklama ve son kullanma tarihleri incelenirken işletmecilere bilgilendirme yapılıyor, denetimler eğitim dönemi boyunca sürüyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve hijyenik şartlarda gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin hijyen şartlarına uygunluğu, muhafaza edilme şartları ve son kullanma tarihleri titizlikle inceleniyor. Ekipler, öğrenci sağlığını riske atabilecek durumların önüne geçmek amacıyla kantin işletmecilerine gerekli uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde kantinlerin genel temizlik durumu, gıda ürünlerinin saklanma şartları ve satış alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu da kontrol ediliyor. Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli işlemler uygulanırken, işletmecilere gıda güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Selçuklu Belediyesi ve ilgili kurumlar, öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde güvenilir gıda sunumunu desteklemek amacıyla ilçe genelindeki eğitim kurumlarını kapsayan denetimlerini eğitim dönemi boyunca sürdürecek.

Başkan Pekyatırmacı: "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor"

Okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerin öğrencilerin sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Öğrencilerimizin günün önemli bir bölümünü geçirdiği okullarda kantinlerin hijyen kurallarına uygun hizmet vermesi büyük önem taşıyor. Selçuklu Kaymakamlığımız koordinasyonunda oluşturulan komisyondaki ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz denetimlerde hem gıda güvenliğini sağlamayı hem de muhtemel olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Amacımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli tedbirleri almak ve okullarımızda sağlıklı bir gıda ortamının oluşmasına katkı sunmak. Bu noktada kantin işletmecilerimizin de gerekli hassasiyeti göstermesi, hijyen kurallarına uyması ve öğrencilerimize sunulan ürünlerin güvenilirliğine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın sağlığını korumak adına ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde denetimlerimizi eğitim dönemi boyunca sürdürecek ve gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Zabıta MüdürlüğüSağlıkEğitimTarımYerelSon Dakika

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