Selendi’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Talha Altuntaş ile Selendi Belediye Başkanı Murat Daban tarafından anıta çelenk bırakıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Uzman Jandarma Serkan Erdem, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için gösterdiği fedakarlıklara dikkat çekerek, "Gazilerimiz, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Milli Mücadele kahramanlarından İhsanoğlu Mehmet Efe'nin Selendi İlçe Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi. Kabir başında okunan dualarla Mehmet Efe ve Milli Mücadele kahramanları rahmetle anıldı.

Öte yandan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Selendi İlçe Müftülüğü tarafından da sabah namazının ardından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için mevlit okutularak dualar edildiği bildirildi.