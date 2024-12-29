Selendi\'de Sabah Namazı Buluşması

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Manisa'nın Selendi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında vatandaşlar hem bir araya gelerek birlikte dualar etti hem de birbirleriyle tanışma imkanı buldu.

Manisa'nın Selendi İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Hatuniye Camii'nde sabah namazı buluşma programı düzenlendi. Sabah namazını İlçe Müftüsü Derviş Makas kıldırırken namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Namazın ardından vatandaşlar düzenlenen kahvaltı programıyla birbirleriyle tanışıp kaynaşma imkanı buldu. - MANİSA