Selendili şoförler, 'Başkan Filik ile devam' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Selendili şoförler, 'Başkan Filik ile devam' dedi

Selendili şoförler, \'Başkan Filik ile devam\' dedi
25.01.2026 22:20  Güncelleme: 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Filik, üyelerin tamamından oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda İbra edilen raporların ardından tek liste ile yapılan seçimde 82 üye oy kullandı.

Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Filik, yeniden başkanlığa seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, divan başkanlığını Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası eski Başkanı Mehmet Akgül'ün yapmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından odanın gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi.

Tek liste ile gidilen seçimde, odaya kayıtlı 190 üyeden 82'si oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut Başkan Şükrü Filik, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Şükrü Filik, "Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, bizlere duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız. Bu görevi bize layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şükrü Filik başkanlığındaki Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İsmail Kutlu, Mesut Kar, Ali Demirel, İrfan Yaman, Erkut Kuşçu ve Yaşar Kulaksız. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selendili şoförler, 'Başkan Filik ile devam' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanada Başbakanı Carney Trump’a meydan okudu Kanada Başbakanı Carney Trump'a meydan okudu
Dans boyunca damada sarıldı Gelinin tepkisini görmeniz lazım Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım
Malatya’da nişan töreninde panik anları Malatya'da nişan töreninde panik anları
Minneapolis’te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi Minneapolis'te tansiyon yüksek: ICE operasyonu sonrası NBA maçı ertelendi
Barzani’den Şara’ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz Barzani'den Şara'ya üstü kapalı tehdit: Asla kabul etmeyiz
ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar ICE karşıtı protestolarda şoke eden olay: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

00:01
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
23:20
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
22:41
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne EYP’li saldırı girişimi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi
22:18
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
22:08
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 00:54:06. #7.11#
SON DAKİKA: Selendili şoförler, 'Başkan Filik ile devam' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.