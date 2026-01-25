Selendili şoförler, \'Başkan Filik ile devam\' dedi

Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Filik, yeniden başkanlığa seçildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, divan başkanlığını Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası eski Başkanı Mehmet Akgül'ün yapmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından odanın gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi.

Tek liste ile gidilen seçimde, odaya kayıtlı 190 üyeden 82'si oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut Başkan Şükrü Filik, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Şükrü Filik, "Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte, bizlere duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağız. Bu görevi bize layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Şükrü Filik başkanlığındaki Selendi Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İsmail Kutlu, Mesut Kar, Ali Demirel, İrfan Yaman, Erkut Kuşçu ve Yaşar Kulaksız. - MANİSA