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Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi - Son Dakika

Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi

18.02.2022 09:37
Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi

Selim'de "Bireysel Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması" amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Selim'de "Bireysel Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması" amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kars'ın Selim ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine ait 2021/7 No'lu Tebliğ" ve "17.Etap Uygulama Rehberi" konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Selim Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün sunumu ile başladı. Toplantı Sulama Sistemleri Uzmanı Sefa Bilmez'in sunumlarıyla devam etti. Selimli üreticilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıya İl Genel Meclisi Üyesi Abdulkadir Çetinkaya, Ziraat Bankası Selim Şubesi yetkilileri ve Selim Ziraat Odası temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Bilgilendirme toplantısı üreticilerin bireysel sulama sistemleri ile alakalı soru, görüş ve önerileri ile sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ödül, "Bireysel Sulama Sistemlerinin Yaygınlaştırılması" amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılanlara teşekkür etti. - KARS

Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi
Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi
Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi

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Hisarcık, Tarım, Selim, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selim'de sulama sistemleriyle ilgili bilgi verildi - Son Dakika


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