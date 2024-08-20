Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Selin Ciğerci\'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve daha önce açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

20.08.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne vasıtasıyla evlat edindiğini duyurmuş, bebeğin babasının da eski eşi Gökhan Çıra olduğunu belirtmişti. Günlerce konuşulan "evlat edinme" konusu yeniden gündem oldu.

Ünlü manken Deniz Akkaya, Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar hakkında çirkin ithamlarda bulundu. Çıra'yı eleştiren Akkaya, "Resmen donla yatakta sere serpe yatıyorsun, çocuk da cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi? Bana kimse medeniyetten falan bahsetmesin olur mu? Siz hiç böyle bir baba fotoğrafı gördünüz mü kimsede? Hatta yabancılarda?" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'nın paylaşımları sonrası ortalık karıştı! Bakanlıktan yeni 'evlatlık' açıklaması

"BİZE ANNELİK BABALIK ÖĞRETECEK EN SON İNSAN"

Akkaya'ya sert bir karşılık veren Çıra ise şu ifadeleri kullandı: "Yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz. Altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız. Bakın gerçekten canım yanıyor, susuyorsam sebebi sadece kızım. Böyle bir haberi ortaya atan insanın ne düşünceyle attığı da ortada. Kızıyla neler yaşamış, bize annelik babalık öğretecek en son insan."

Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında bu konuda daha önce açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurusunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı. Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci, Deniz Akkaya, Sosyal Medya, Gökhan Çıra, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beyhan Gunes: Aileden sorumlu bakanlık Ciddi araştırma yapmalı ve gerekirse bu minik evladı korumaya almalı gibi geliyor sanki.. 13 0 Yanıtla

16:02 Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti
15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:41:29. #1.13#
SON DAKİKA: Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement