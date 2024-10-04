Sema Yazar Parkı'nın Yenilenen Açılışı 6 Ekim'de Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Yerel

Sema Yazar Parkı'nın Yenilenen Açılışı 6 Ekim'de Gerçekleşiyor

Sema Yazar Parkı\'nın Yenilenen Açılışı 6 Ekim\'de Gerçekleşiyor

Melikgazi Belediyesi, yenilenen Sema Yazar Parkı'nın açılışını 6 Ekim Pazar günü saat 20.00'de yapacak. Parkın açılışında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

04.10.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Melikgazi Belediyesi; kapsamlı yenileme çalışması yaptıkları 'Sema Yazar Parkı'nın 0 6 Ekim Pazar günü saat 20.00'de açılışını yapıyor.

9 bin metrekarelik Sema Yazar Parkı'nı yenileyerek daha nitelikli hale getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılışa tüm vatandaşları davet ederek şunları ifade etti; "Melikgazi'mizde eğitimden spora, sağlıktan sosyal ve kültürel yatırımlara birçok alanda hizmet veriyoruz. İlçemize 5 yıl gibi kısa bir sürede kazandırdığımız rekor hizmetlerimize yenilerini ekleyerek devam etmenin gayreti içerisindeyiz. 3 milyon metrekare yeşil alan ve 270 park kazandırdığımız Melikgazi'mizde, mevcut parklarımızı yenileyerek daha nitelikli hale getiriyoruz. Sema Yazar Parkı'mızın ihtiyacı olan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Toplam 9 bin metrekare alanda yer alan parkımızda, lavanta bahçelerimiz, sosyal alanlar, botanik bahçe, şelale, yürüyüş yolları, salıncaklar ve bankları tamamen yenileyerek çeşitli ve rengarenk bitkilerimizle, ağaçlarımızla güzelleştirdik. İnşallah 06 Ekim Pazar günü saat 20.00'de hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlerimizle parkımızın harika manzarasında toplu fotoğraf çekimi yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte çay içeceğiz. Bu keyifli açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. 06 Ekim Pazar günü Sivas Caddesi Sema Yazar Parkı'nda buluşalım." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sema Yazar Parkı'nın Yenilenen Açılışı 6 Ekim'de Gerçekleşiyor - Son Dakika

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