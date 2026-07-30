Semiha Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Semiha Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti

Semiha Yıldırım\'dan Huzurevi Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Semiha Yıldırım, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek moral etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğinde, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki huzurevinde kalan yaşlılar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, Kemah Huzurevi Müdürlüğü sakinleri Semiha Yıldırım ile bir araya geldi.

Programda huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yıldırım, yaşlıların talep ve düşüncelerini dinledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğin, huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Huzurevi sakinleri ise gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Semiha Yıldırım'a teşekkür ederek, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

Semiha Yıldırım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Semiha Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi Biri eski polis, biri 80 yaşında: Adalet 40 sene sonra geldi
Trump, Senatör Graham’ın Cenazesine Katıldı Trump, Senatör Graham'ın Cenazesine Katıldı
Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık krizine girmiş
Kadın doktorun sedye üzerindeki kalp masajıyla hayata tutunmuştu, bir gün yaşayabildi Kadın doktorun sedye üzerindeki kalp masajıyla hayata tutunmuştu, bir gün yaşayabildi
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Tüm hesaplar tek ekrana toplandı e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

08:23
Michal Gasparik’in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
08:00
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu
07:28
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı
Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı
07:01
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
06:56
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
06:41
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz
Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 08:31:52. #7.12#
SON DAKİKA: Semiha Yıldırım'dan Huzurevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.