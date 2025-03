Semra Demirelli\'yi Anmak İçin Kabrinde Karanfil Bırakıldı

Yerel

Elazığ'da kadınlar tarafından 15 Kasım 2024'te erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve 3 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Semra Demirelli'nin kabri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Olay 15 Kasım 2024'de Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Demirelli, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 48 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gazeteci Semra Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Elazığ'da merkeze bağlı Sugözü Mahallesi muhtarı Seda Gündoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahallede yaşayan kadınlarla birlikte gazeteci Semra Demirelli'nin kabrine gitti. Dualar eden kadınlar daha sonra Semra Demirelli'nin kabrine karanfil bıraktı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ocak ayında hayatını kaybeden Semra Demirelli'yi anmak için burada olduklarını belirten Seda Gündoğan, "Semra kocaman bir yüreği olan, sevgi ve hayat dolu bir insandı. Semra'nın hayalleri ve umutları vardı fakat maalesef kadına yönelik şiddetin kurbanı oldu. Erkek arkadaşı tarafından daha 25 yaşında hayatının baharında maalesef katledildi. Bizler burada bir kadını kaybetmenin üzüntüsüyle değil, kadının yaşamına saygı duyulması, kadın haklarının olması ve kadına şiddetin olmaması için buradayız. Kadınlar güven içerisinde yaşamayı hak ediyor. Şiddet hiçbir kadına uygulanmamalı. Hem Semra kardeşimiz için hem de cinayete kurban giden tüm kadınlara söz vermeye geldik. Kadına yönelik şiddet son buluncaya kadar kadınların haklarının da güvence altına alınması gereken bir dünya kurma sözü ile buraya geldik. Sadece bugün değil, her gün kadına yönelik şiddetin son buluncaya kadar sesimizi yükseltmeye ve savaşmaya devam edeceğiz. Bizler kadınları yalnızca 8 Martta değil her gün güvende olmasını istiyoruz. Kadınlar özgürce yaşayabilmelidir. Kadının gücü, başarısı ve sevinci takvimin bir günüyle sınırlı olmamalıdır. Kadınlar her gün değer görmeyi hak ediyor" dedi. - ELAZIĞ