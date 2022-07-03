Şen: "Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın" - Son Dakika
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Şen: "Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın"

03.07.2022 10:59
Şen: "Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın"

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kurbanlıkların birlik üyeleri ve bilindik üreticilerden alınmasını öneren Şen, "Kurban kesecekler resmi kurumlar tarafından denetimi yapılan küpeli hayvanları tercih etmelidir. Sağlıklı hayvan kurban edilmesi gerekiyor" dedi.

Kurbanlık alacak vatandaşlar için uyarılarda bulunan Şen, "Maalesef istemesek de bazı bazı satıcılar hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları kurban olarak vatandaşa satmaya çalışabiliyor. Buna karşı vatandaşlar sağlıklı, semiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin. Hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılır. Bu nedenle tüyleri kırkılmış hayvanları tercih edin. Yerli yetiştiricilerin desteklenmesi için vatandaşlar kendi bölgelerindeki yerli, tanıdıkları üreticiden ve Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği logolu satış yerlerinden alışveriş yapmaları önemlidir" diye konuştu.

Bu yıl kurbanlıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Şen, "Bu sene kurbanlık koyun-keçi canlı ağırlık kilogram fiyatı 68 lira olarak belirlendi" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Murat Şen, Kurban, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şen: 'Birliğimize kayıtlı, bildiğiniz üreticilerden kurbanlık alın' - Son Dakika

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