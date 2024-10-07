senCard Beach Volley Turnuvası'nda Zurich Sigorta Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Yerel

senCard Beach Volley Turnuvası'nda Zurich Sigorta Şampiyon Oldu

senCard Beach Volley Turnuvası\'nda Zurich Sigorta Şampiyon Oldu

senCard tarafından düzenlenen Beach Volley Turnuvası, Türkiye’nin önde gelen markalarının katılımıyla Kalamış Beach Volley sahasında gerçekleştirildi. Turnuvanın şampiyonu Zurich Sigorta olurken, Bupa Acıbadem Sigorta ikinci, QNB Sigorta ise üçüncü oldu. Etkinlik, çalışan motivasyonunu artırmayı ve sağlıklı rekabeti desteklemeyi amaçlıyor.

07.10.2024 12:55  Güncelleme: 13:08
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SenCard'ın iş ortaklığı gerçekleştirdiği şirketleri kapsayan ve Türkiye'nin önde gelen markalarının katıldığı, senCard Beach Volley Turnuvası büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşti. Rekabet ve birlikteliğin beach volley sahasına taşındığı ve şirket çalışanlarının sosyalleşmelerine de imkan sağlayan senCard Games Beach Volley Turnuvası'nın şampiyonu Zurich Sigorta oldu.

senCard'ın "sağlıklı" rekabeti desteklemek, çalışan motivasyonu ve şirket dışındaki birlikteliği artırmak için hayata geçirdiği "senCard Games" spor etkinliklerinin ikincisi düzenlendi. 05-06 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya katılan 10 şirketten 10 takım, iki gün boyunca Kalamış Beach Volley sahasında rekabet ederken, şirket çalışanları ve aileleri ise senCard Games süresince sürpriz etkinliklerle sosyalleşip keyifli vakit geçirerek yaza veda etme imkanı da buldular. senCard Games Beach Volley Turnuvası'nda Aksigorta, Ata Holding, Bupa Acıbadem Sigorta, Eureko Sigorta, HDI Sigorta, Hepiyi Sigorta, senCard, Zurich Sigorta, QNB Sigorta ve Zurich Yaşam ve Emeklilik takımları ile heyecan dolu bir mücadele gerçekleştirdi. Her takımda en az 1 kadın sporcunun yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Zurich Sigorta olurken, turnuva ikincisi Bupa Acıbadem Sigorta, üçüncüsü ise QNB Sigorta'nın takımları oldu.

"Rekabet ve beraberlik sahaya taşındı"

SenCard tarafından düzenlenen turnuva, çalışanların fiziksel sağlığına ve bireysel gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda çalışan motivasyonunu, takım ruhunu ve şirket dışındaki birlikteliği de desteklemeyi amaçlıyor. Çalışanları ve ailelerini bir araya getiren etkinlik, gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamdaki sağlığı merkeze alarak çalışan deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

"Bizim amacımız insanların daha sağlıklı ve mutlu yaşam sürmelerini sağlamak"

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, "senCard beraberliğin markası. Aslında 'sen' bir taraftan 'ben, sen' kavramını ifade ederken, diğer taraftan sağlıklı, enerjik ve neşeli kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. SenCard markasıyla rekabetin ve beraberliğin beraber yapılabileceği inancıyla bu tür organizasyonları yapıyoruz. ve hizmet ettiğimiz, birlikte çalıştığımız şirketlerle beraber bir taraftan rekabet ederek bir taraftan beraberliğin gücünü yaşayarak bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız insanların daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu yaşam sürmelerini sağlamak. Sağlıklı şehirler konseptiyle insanları biraz olsun spora, sağlıklı beslenmeye, sosyal hayatta beraber olmaya itmeye çalışıyoruz. Hepimizin üzerine düşen roller var. Biz de Bupa olarak sağlıklı, mutlu ve uzun yaşamın bir sembolizması olarak sağlıklı şehirleri yani 'Healthy Cities' konseptini Türkiye'de de hayata geçirdik. Minimum 6 bin adım hedefiyle yürüyorlar. 10 bin adım atan arkadaşlarımız var. ve daha sağlıklı olabilmenin mümkün olduğunu bize gösteriyorlar" diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi'ne ait Kalamış Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya çok sayıda sporsever katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel senCard Beach Volley Turnuvası'nda Zurich Sigorta Şampiyon Oldu - Son Dakika

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