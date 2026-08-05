Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan CHP\'den istifa etti

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Erzurum'da CHP'nin belediye başkanlığı sayısı fiilen bire düştü.

Erzurum'un Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özcan, görev süresi boyunca Şenkaya'nın ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hizmet ettiklerini belirterek, istifa kararının siyasi değerlendirmeler sonucunda alındığını ifade etti.

Kendisine destek verenlere ve birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, bundan sonraki süreçte de ilçenin menfaatlerini önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Özcan'ın istifasının ardından hangi siyasi çizgide yoluna devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı. Belediye başkanının bağımsız olarak görevini sürdürüp sürdürmeyeceği ya da başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Özcan'ın CHP'den istifasıyla birlikte Erzurum'da CHP'nin belediye sayısı bire düştü. Üç dönem AK Parti'den başkanlık yapan Özcan, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.