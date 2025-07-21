Şenkaya\'da 18. Kültür, Sanat ve Bal Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen 18'nci Kültür, Sanat ve Bal Festivali gurbetcileri bir araya getirdi.

Festivale Vali Yardımcısı Mustafa Berkçelik, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Kaymakamı Murat Çürük, Çamlıhemşin Kaymakanı Serkan Böyük, Baylan Belediye Başkanı Orhan Gaga, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Başaran, Cumhuriyet Savcısı Cansu Arbağ, Balıkesir Belediye Başkan Danışmanı Prof Dr. Arman Zafer Yalçın, İlçe Belediye Belediye Başkanvekili Tamer Özer, Özgür Özbek, Kocaeli Dernekler Federasyonu Başkanı Yusuf Tekin, İş Adamı Yusuf Güven, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında Şenkaya'nın sesi olduklarını ifade ederek, birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Görbil Özcan, "Tarihimiz bize yol gösterir, nereden gelip nereye gittiğimizi gösterir, milletçe kenetleyen, birlik beraberliğimizi pekiştiren ilkeleri hatırlatıyorum. Ben inanıyorum ki aydınlık gelecek, ecdadını hakkıyla yad edenlerin, o izleri kaybetmeyenlerin olacaktır. Memleketimizi ve geleceğimizi korumak için, bizlerin bu topraklarda huzur içinde yaşamamızın temini için kanını ve canını hiç çekinmeden feda etmiş tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Her yıl düzenlediğimiz festivalimizde eğlencenin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler düzenliyoruz. Çok yönlü olan festivalimizde düzenlediğimiz aktivitelerin tümüne hemşehrilerimizin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her geçe yıl birlikteliğimizi kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Mesire alanında başta gece gündüz emek veren belediye personelime, katkı sağlayan sanatçılarımıza, geleceğin başarılı güreşçi evlatlarımıza, kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Yerel sanatçıların konseri, büyük ilgi görürken, festivalde düzenlen güreş müsabakalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilerek tamamlandı. - ERZURUM