Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik - Son Dakika
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Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik

14.06.2022 23:06

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından hayatını kaybeden Esvet ile iki oğlu Celal ve...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından hayatını kaybeden Esvet ile iki oğlu Celal ve Adil Şenyaşar 4 yıl sonra mezarı başında anıldı. Mezarlık girişinde güvenlik önlemi alan polis ile HDP'li milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, seçim çalışmaları sebebiyle iş yerlerini ziyaret ettiği sırada çıkan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından ilk kez yoğun katılımlı olarak anma töreni düzenlendi. Suruç Belediye Mezarlığında yapılan anmaya Şenyaşar ailesinin yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Bedran Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ile Ömer Öcalan ile çok sayıda partili katıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı anmada mezarlığa girmeye çalışan gruba polis izin vermemesi üzerine kısa süreli gerginlik çıktı. Çıkan gerginlik üzerine anne Emine Şenyaşar, grubun mezarlığa alınmaması durumunda kendisinin ziyaret etmeyeceğini ve kapıda oturacağını belirtti. Emine Şenyaşar, duaların okunduğu anmada eşinin ve çocuklarının mezarı başında gözyaşı döktü.

Suruç Aile Mezarlığında yapılan anmanın ardından grup dağıldı. - ŞANLIURFA

Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik

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Kaynak: İHA

İbrahim Halil Yıldız, Milletvekili, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik - Son Dakika

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