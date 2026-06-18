Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda Mayıs Ayı Raporu

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2026 yılı mayıs ayında 35 bin 265 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanının 2026 yılı mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bi 265 oldu. Mayıs ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 470'e ulaştı. Yük trafiği ise Mayıs ayında toplamda 384 ton oldu. - ŞIRNAK