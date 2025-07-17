Serdal'ın Hayali: Okula Gitmek ve Yürümek - Son Dakika
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Serdal'ın Hayali: Okula Gitmek ve Yürümek

Serdal\'ın Hayali: Okula Gitmek ve Yürümek
17.07.2025 10:52
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Adana'da 11 yaşındaki Serdal, ailevi ihmaller nedeniyle kaykayla yaşamını sürdürüyor, okula gidemiyor.

Adana'da ayağındaki kemik yanlış kaynadığı için yürüyemeyen 11 yaşındaki Serdal, tekerlekli sandalyesi olmadığı için kaykay ile günlük yaşamını sürdürüyor. Ailesinin ihmali nedeniyle hiç okula da gidemeyen Serdal, bir an önce yaşıtları gibi oynamak ve okula gitmek istiyor.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Bektaş ve Leman Kılıç 14 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra Bektaş Kılıç evi terk edip gitti. Leman Kılıç ise işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Bu süreçte 4 çocuk anneanne Şirvan Kılıç'ın yanında kalmaya başladı.

Ancak 2 yaşındayken sağ ayağının üstünden otomobil geçen ve ameliyat olan ancak ayağı yanlış kaynayan Serdal (11) ailenin ihmali yüzünden adeta hayatı karardı. Yıllardır kardeşleriyle birlikte okula gitmeyen küçük çocuk, tekerlekli sandalyesi de olmadığı için atıl olarak bulduğu bir kaykayın üstünde hayatını sürdürüyor.

Minik bedeniyle kaykayın üstüne binen Serdal, elleriyle kaykayı sürerek sokakta vakit geçiriyor. 11 yaşına gelmesine rağmen okula gitmediği için okuma yazma dahi bilmeyen çocuk, yine ailesinin ihmali nedeniyle sosyal devlet yardımlarından da mahrum kaldı.

"Ayağı ameliyat sonrası yanlış kaynadı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anneanne Şirvan Kılıç, "Bu çocuğun annesi cezaevinde, babası madde bağımlısı. Bende atamıyorum, evladımın evladı nasıl yapayım. Bu çocuğun ayakları böyle sıkıntılı. Yıllar önce ayağı ameliyat sonrası yanlış kaynadı, böyle kaldı. Bizimde durumumuz yok. Bu çocuk kaykayın üstünde vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece dul maaşım var"

Torunlarının hiçbirinin okula gitmediğini belirten Kılıç, "Ben çocuklarla ilgilenemedim. Yanımda da aklı başında birisi yok diye hiçbir yardım alamadım. Bazen ev temizliğine gidiyorum. Oradan kazandığım para ile çocuklara yemek alıyorum. Bu şekilde geçiniyorum. Sadece eşim vefat ettiği zaman bağlanan dul maaşım var. 2 aydan 2 aya bin 200 lira onu alıyorum" diye konuştu.

"Ayağımın düzelmesini, okula gitmeyi çok isterim"

Okula gitmek ve ayağının düzelmesini istediğini anlatan Serdal ise, "Okula gitmek isterdim ama anneannemin yanında aklı başında birisi yok. Kimse götürmedi. Annem cezaevinde. 2 yaşındayken kaza geçirdim. Ayağım böyle oldu. Yürüyemiyorum, ayağımın düzelmesini, okula gitmeyi çok isterim" dedi.

Öte yandan, ihbar üzerine Adana Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri ailenin durumu ile ilgilenmeye başladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdal'ın Hayali: Okula Gitmek ve Yürümek - Son Dakika

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