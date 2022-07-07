Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak

07.07.2022 17:01
Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak

Serdivan Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan kurban etlerini tespit edilen ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak.

Serdivan Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan kurban etlerini tespit edilen ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak.

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Ekipler, kendilerine ulaştırılan kurban etlerini daha önce tespit edilen ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; kurban etlerini belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların belediyenin çağrı merkezini arayabilecekleri gibi kurban etlerini şahsen de belediyeye teslim edebilecekleri belirtildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu 1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu Erzurum'da tatil süresince 224 personelle dron destekli trafik denetimi yapılacak Erzurum'da tatil süresince 224 personelle dron destekli trafik denetimi yapılacak
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: Serdivan Belediyesi bu kurban da köprü olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement