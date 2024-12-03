Serdivan Belediyesi'nden Ebeveynlere Destek Semineri - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi'nden Ebeveynlere Destek Semineri

Serdivan Belediyesi\'nden Ebeveynlere Destek Semineri

Serdivan Belediyesi, Aile Gelişim Programı kapsamında ebeveynlere yönelik çocuk gelişimi ile sağlıklı iletişim kurma becerilerini güçlendirmeye yönelik seminerler düzenledi. Uzmanlardan önemli bilgiler sunuldu.

03.12.2024 13:29  Güncelleme: 13:33
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Serdivan Belediyesi, Aile Gelişim Programı ile ebeveynlere yönelik çocukların gelişim süreçlerini desteklemek ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini güçlendirme için seminer düzenlendi.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sena Kocacık Şahin'in "Çocuğumun Gelişim Yolculuğu" başlıklı sunumuyla başlayan etkinlik, ebeveynlere çocuk gelişimi konusunda önemli bilgiler sundu. Programın devamında Doç. Dr. Mehmet Kaya, "Çocuklarda Teknoloji Kullanımı ve Dijital Mahremiyet" konulu semineriyle dijital dünyada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Uzman Klinik Psikolog Ayla Ercenk ise "Çocuklarda Özgüven ve Akran Zorbalığı" hakkında bilgiler verirken, Uzman Psikolojik Danışman Ali Rıza Subaşı "Pozitif Disiplin ve Çocuklarla Sağlıklı İletişim" konusundaki önerilerini katılımcılarla paylaştı. Gün boyu süren etkinlikte, çocuklar da çeşitli atölye çalışmalarında yer alarak keyifli vakit geçirdi. Seminerlerin ardından ebeveynler, uzman psikologlarla bireysel görüşmeler yaparak merak ettikleri sorulara yanıt buldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sağlık, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi'nden Ebeveynlere Destek Semineri - Son Dakika

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