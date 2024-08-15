Serebral Palsi Hastası Ayşenur\'un 15 Yıllık Hayali Gerçek Oldu

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Konya'nın Akşehir ilçesince serebral palsi hastası 32 yaşındaki Ayşenur'un 15 yıllık hayali gerçek oldu. Gelinlik giyen ve kendisi için hazırlanan düğünde doyasıya eğlenen Ayşenur ile fotoğraf çekilmek için gelen davetliler sıra oldu.

Akşehir'de yaşayan serebral palsi hastası Ayşenur Uyar'ın en büyük isteği olan gelinlik giyip, kına gecesi yapılması hayali gerçek oldu. Bu isteğini ailesine anlatan Ayşenur için emekli din görevlisi babası Veysel Uyar sembolik bir düğün yapma kararı aldı. Damadın olmadığı bu sembolik düğüne yüzlerce kişi katılırken davetlilere düğün öncesi yemek ikramı yapıldı. Düğün salonunun girişinde ise Ayşenur'un günlerce uğraşıp yaptığı binlerce parçadan oluşan puzzle tabloları sergilendi. Beyaz gelinliği ile yüzünde gülücükler saçarak babasının kolunda salona giriş yapan Ayşenur Uyar, önce babası sonra kardeşi Tarık ve katılan davetliler ile dans etti. Ayşenur ile fotoğraf çektirmek isteyenler, gelin masası önünde sırada bekledi. Oyun havası eşliğinde ailesi ve davetlilerle oynayıp en büyük hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşenur'un bu sembolik kına gecesine Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal da katıldı. Gelinliğinin üzerine kaftan giyen Ayşenur'un ellerine kına da yakılırken kına yakılmadan önce Ayşenur avucunu açmayarak babasından avucuna altın istedi. Baba Veysel Uyar da kızın avucuna altın bırakarak kına yakılmasını sağladı. Düğün salonu girişinde sergilenen Ayşenur'un yaptığı puzzle tablolar da geceye katılan davetlilere çekilişle hediye edildi.

"15 yıldan beri kurduğu hayali bugün gerçekleştirdik"

Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kına gecesi düzenlediklerini söyleyen Ayşenur'un babası emekli din görevlisi Veysel Uyar, "Kızım özellikle son birkaç yıldır bu hayalini dile getiriyordu. Bugün bir kına gecesi, eğlence gecesi yaptık, aynı zamanda yaklaşık bin kişilik yemek ikramı yaptık. Kızımıza gelinlik giydirdik ve kına yakacağız. Bu sembolik bir düğün ama biraz da farkındalık oluşturmak için biz bu işi düzenledik. Dostlardan Allah razı olsun, çok güzel dönüşler oldu, çok iyi yapmışsınız dediler. Benim kızım zaten sosyal bir kız ve öğretmenleri de burada. Kızımı yedi yaşından beri sürekli rehabilitasyon merkezine gönderdik. Kızımın yaklaşık 15 yıldan beri kurduğu hayalini bugün gerçekleştirdik, dostlardan Allah razı olsun" dedi.

Kızının başka hayallerini de önümüzdeki süreçte gerçekleştirmek istediğini dile getiren baba Veysel Uyar, "Kızımız doğuştan bu hastalığa sahip. Biz hiç isyan etmedik. Hep kızımızın mutlu olması için hayatta varız. Hatta kızımla umreye gittik. Daha başka hayalleri de var, inşallah onları da gerçekleştireceğiz. Avrupa gezisi falan düşünüyoruz inşallah, nasip olursa önümüzdeki yıllarda gezecek" diye konuştu.

'Mutlu musun?' sorusuna mutluyum diye cevap veren Ayşenur Uyar da, babasını teşekkür ederek hayali gerçekleştiği için sevinçli olduğunu söyledi.

Sembolik düğün töreni katılan Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal da belediye başkanı olarak pek çok çiftin özel günlerine katıldıklarını ifade ederek, "Ama bu geceki en özeli, en güzeliydi. Uzun yıllardır tanımakla mutlu olduğum sevgili Ayşenur'un bugün temsili düğününü yapıyoruz. Çok da güzel bir gelin oldu. O kadar çok seveni varmış ki bugün burada bütün dostları arkadaşlarını burada mutluluğuna ortak olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca Ayşenur'la birlikte eğlenen davetliler, böyle bir geceyi düzenlediği için başta baba Veysel Uyar olmak üzere Uyar ailesini tebrik etti. - KONYA