Serhat Ardahanspor Kulübü Yeni Tesisini Açtı - Son Dakika
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Serhat Ardahanspor Kulübü Yeni Tesisini Açtı

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Serhat Ardahanspor Kulübü'nün yeni tesisi düzenlenen törenle açıldı. Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, tesisi Ardahan gençliği ve sporu için büyük bir adım olarak nitelendirdi.

20.05.2025 15:31  Güncelleme: 15:46
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Haber: Özkan Karakaya

(ARDAHAN) - Serhat Ardahanspor Kulübü'nün yeni tesisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, "Bu tesis sadece bir bina değil, Ardahan gençliği ve sporu için atılmış büyük bir adımdır" dedi.

Açılış törenine Serhat Ardahanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Engin, eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Barosu Başkanı Murat Yolçu, Ardahan Geçlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, kulüp yönetim kurulu üyeleri Müzeyyen Çiftçi ve İskender Alihanoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kulüp Başkanı Üzeyir Engin, "Bu tesis sadece bir bina değil, Ardahan gençliği ve sporu için atılmış büyük bir adımdır. İnşallah buradan nice yetenekler çıkacak. Seneye şampiyonluk hedefliyoruz. Bugün burada bizlerle olan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışta ayrıca, kulübe gönül verenlere 500 forma hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Serhat Ardahanspor Kulübü Yeni Tesisini Açtı - Son Dakika

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