Serhat Yığmatepe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde - Son Dakika
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Serhat Yığmatepe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde

Serhat Yığmatepe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nde

Yığmatepe, ilk ziyaretini Aydın Valiliği'ne gerçekleştirdi. Vali Canbolat başarılar diledi.

24.02.2025 13:21
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Serhat Yığmatepe'nin ilk durağı Aydın Valiliği oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde koltuk değişimi yaşandı. 2019 yılından bu yana Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Cenap Fillikçioğlu'nun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Serhat Yığmatepe getirildi. Bugün itibariyle Aydın'a gelen müdür Yığmatepe'nin ilk durağı Aydın Valiliği oldu. Görevine başlayan Yığmatepe ile görüşen Aydın Valisi Yakup Canbolat, görevinde başarılar diledi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığının 18/02/2025 tarih ve 27 Sayılı oluru ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Serhat Yığmatepe, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti. Vali Canbolat, Müdür Yığmatepe'ye yeni görevinde başarılar diledi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serhat Yığmatepe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde - Son Dakika

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