Serin Köşede İki Kedi Uyuyor - Son Dakika
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Serin Köşede İki Kedi Uyuyor

Serin Köşede İki Kedi Uyuyor
22.07.2026 20:38
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Samsun'da iki kedi, sıcak havadan bunalarak serin bir köşede birbirine sarılarak uyudu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sıcak havadan bunalan iki kedinin serin bir köşede birbirine sarılarak uyuduğu anlar görenleri gülümsetti.

Çarşamba ilçesi Uzun Çarşı mevkiinde yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serin ve sakin bir köşe arayan iki tekir kedi, bir kunduracının iş yeri önündeki rafta birbirine sarılarak uyudu. İnsan kalabalığından uzak köşeyi tercih eden kediler, sevimli görüntüleriyle dikkat çekti.

Birbirlerine sokularak uyuyan iki tekir kedi, sıcak havanın etkisinden korunmak için gölgede bulunan rafı adeta yuvalarına çevirdi. Uzun süre kıpırdamadan uyuyan kediler, çevreden geçen vatandaşların da ilgisini çekti. Kedilerin birbirlerine sarılarak dinlenmesi görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sıcaktan bunalan iki dostun sessiz köşede paylaştığı uyku, yaz günlerinin en sıcak anlarında bile doğanın ve hayvanların içten dostluğunu gözler önüne seren sevimli bir manzara olarak görüldü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serin Köşede İki Kedi Uyuyor - Son Dakika

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