Serindere Kanyonu: Doğa Tutkunlarının Uğrak Yeri

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu, eşsiz manzarası ve zorlu parkuru ile doğa tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Sıcak havalardan kaçan vatandaşlar, bayramda doğanın keyfini çıkardı.

Serindere Kanyonu, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Özellikle İstanbul'dan kaçmak isteyen doğaseverler, kanyona günübirlik gelerek yürüyüş yapıyor. Sarp kayalıklar arasında ilerleyen ziyaretçiler, şelaleye ulaşarak eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Serindere Kanyonu, 8 kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş parkuru ile trekking tutkunlarına doğa ile iç içe dört mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Kocaeli'nin ve bölgenin en zorlu kanyonu olma özelliğini taşıyan Serindere Kanyonu'nda havuz şeklinde pek çok gölet de bulunuyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen kanyon, yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelaleyi de içinde barındırıyor.

"Yazın yer bulmak zor"

Kartepe'de ikamet eden ve güzel havanın tadını eşiyle çıkarmaya gelen Sedat Öztürk, "Bayram dolayısıyla sıcak havalardan kurtulmak amacıyla Serindere Kanyonu'na geldik. Genelde burası kalabalık olur ancak bayram dolayısıyla biraz sakin. Doğasıyla mükemmel. Dere ve orman yapısıyla Karadeniz'i aratmıyor. Serinlemek için genelde Serindere'yi tercih ediyoruz. İleride de şelalemiz var. Ayda iki sefer geliyoruz. Geldiğimizde hep İstanbul plakalı araçlar burada oluyor. Bu aralar daha çok Araplar geliyor. Burada alabalık tesisleri olduğu için kış aylarında balık almaya gelenler oluyor. Yazın yer bulmak zor. Erken saatlerde gelip yer tutmak gerekiyor. Bütün taşların üstünde insanlar oluyor" diye konuştu.

"İngiliz, Arap ve yerli turistler geliyor"

İşletmede çalışan Necati Özaydın, "Bölgemizde çok fazla yoğunluk oluyor. Kanyon ve şelalemiz var. Özellikle hafta sonu çok fazla yoğunluk oluyor. Yürüyüş yapanlar, kamp kuranlar oluyor. Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar yoğun oluyor. İnsanlar sıcak havalardan kaçıp Serindere'ye geliyor. Doğa güzelliği ve kanyonumuz ile çok güzel yerimiz var. Geçen sene 3-4 bini aşkın insan gezmeye geldi. İngiliz, Arap ve yerli turistler geliyor. İstanbul'dan çok fazla turist bölgeye akın ediyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ