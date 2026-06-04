Serkan Yıldırım Söğüt Esnafı ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serkan Yıldırım Söğüt Esnafı ile Buluştu

Serkan Yıldırım Söğüt Esnafı ile Buluştu
04.06.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Söğüt'de esnafı ziyaret edip talepleri dinledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnafla buluştu.

Söğüt ilçesinde düzenlenen program kapsamında İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Mustafa Büyükgüner ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretlerde esnafla sohbet eden Yıldırım, talep ve önerileri dinledi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, ilçe ekonomisi ve ticari hayat üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Söğüt'ün bereketine, esnafımızın samimiyetine ortak olduk. İlçe Başkanımız Mustafa Büyükgüner ve teşkilatımızla birlikte Söğüt esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek hasbihal ettik. Samimiyetleri ve içten karşılamaları için teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Bilecik, Söğüt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serkan Yıldırım Söğüt Esnafı ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’in son halini görenler inanamıyor Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

11:06
Sözün bittiği yer 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
Sözün bittiği yer! 114 yıllık çınara başkan adayı bile çıkmadı
10:46
Kılıçdaroğlu’ndan “tedbirli ihraç“ hamlesi İşte hedefindeki 5 milletvekili
Kılıçdaroğlu'ndan "tedbirli ihraç" hamlesi! İşte hedefindeki 5 milletvekili
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 11:09:19. #7.12#
SON DAKİKA: Serkan Yıldırım Söğüt Esnafı ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.