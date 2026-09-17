Servis Başkanından velilere uyarı, S plakasız araca çocuk emanet etmeyin - Son Dakika
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Servis Başkanından velilere uyarı, S plakasız araca çocuk emanet etmeyin

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Servis Başkanından velilere uyarı, S plakasız araca çocuk emanet etmeyin
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Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı Zafer Kerem Muharremoğlu, velilere S plakası ve rehber personeli olmayan araçlara çocuklarını bindirmemeleri uyarısında bulundu. Muharremoğlu, UKOME kararı dışındaki ek zam taleplerinin de dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı Zafer Kerem Muharremoğlu, yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarını servislerle okula gönderen velilere yönelik hayati uyarılarda bulundu.

Muharremoğlu, velilerin çocuklarını "S" plakası olmayan korsan araçlara teslim etmemesi ve rehber personeli bulunmayan servisleri kesinlikle tercih etmemesi gerektiğini vurguladı.

"S plakasız araca çocuğunuzu teslim etmeyin"

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve kurallara uygun şekilde taşınmasının en büyük öncelik olduğunu belirten Dernek Başkanı Zafer Kerem Muharremoğlu, servis seçiminin yalnızca fiyat odaklı yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Velilere araçların yasal statüsünü kontrol etme çağrısı yapan Muharremoğlu, "Velilerimiz, taşıma yetkisi ve gerekli yasal şartları taşımayan araçlara çocuklarını emanet etmesin. Özellikle servis araçlarının 'S' plakalı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir" dedi.

"Rehber personel yoksa çocuğunuzu bindirmeyin"

Öğrencilerin can güvenliği açısından servis içindeki denetimin önemine değinen Muharremoğlu, rehber personelin (hostes) lüks değil bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Velilere net bir uyarıda bulunan Muharremoğlu, "Rehber personeli bulunmayan servis araçlarına çocuklarınızı kesinlikle bindirmeyin" ifadelerini kullandı.

"UKOME dışı ek zam taleplerini dikkate almayın"

Maddi hakların korunması ve mağduriyet yaşanmaması adına taşıma sözleşmelerinin önemine işaret eden Muharremoğlu, veliler, taşımacı firma ve rehber personel arasında mutlaka resmi bir sözleşme yapılması gerektiğini belirtti. Sözleşmelerin tüm eğitim-öğretim yılını kapsaması gerektiğinin altını çizen Muharremoğlu, ücretlendirme konusunda şu uyarıları yaptı: "Sözleşme imzalanırken kapsam ve ücret şartları dikkatlice incelenmelidir. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen kararların dışında, akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların servis ücretlerine ayrıca yansıtılamayacağı sözleşmede yer almalıdır. Firmaların UKOME kararı dışında talep edebileceği hiçbir ek zammı veya ücreti dikkate almayın."

Muharremoğlu; servis plakası, taşıma şartları, rehber personel ve resmi sözleşme kriterlerinin veliler tarafından titizlikle takip edilmesi durumunda güvenli bir eğitim döneminin geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Ulaşım Koordinasyon MerkeziGüvenlikErzurumRehberUlaşımYerelÇocukZamSon Dakika

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