Servis Kazasında Yaralanan Çocuk Sevk Edildi - Son Dakika
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Yerel

Servis Kazasında Yaralanan Çocuk Sevk Edildi

Servis Kazasında Yaralanan Çocuk Sevk Edildi

Erzurum'da okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki Emre Kara, acil olarak Ankara'ya sevk edildi.

01.10.2024 12:57
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Erzurum'da okul servisinin altında kalarak ağır şekilde yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Emre Kara, Ankara Bilkent Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzurum'da 24 Eylül 2024 tarihinde okul dönüşü evinin önünde indiği servis aracının altında kalarak feci halde ezilen Emre Kara (6), Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Burada tedavisi devam eden ve dün itibariyle görme noktasında ciddi sorunlar yaşamaya başlayan Emre'nin ailesinin çağrısı cevap buldu. Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Emre Kara, durumunun aciliyetine binaen Ankara Bilkent Hastanesi'ne gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Servis Kazasında Yaralanan Çocuk Sevk Edildi - Son Dakika

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