SES Malatya'dan Sağlık Emekçileri İçin Eylem - Son Dakika
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SES Malatya'dan Sağlık Emekçileri İçin Eylem

23.05.2025 19:00
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SES Malatya, ağırlaşan çalışma koşulları ve düşük ücretler için Turgut Özal Tıp Merkezi önünde eylem yaptı.

(MALATYA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Malatya Şubesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliği önünde bir araya gelerek eylem yaptı. SES Malatya Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, "Özellikle Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri sonrasında daha da ağırlaşan iş yükü, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve sistematik hak gaspları altında eziliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emeğin sömürüsünün de görünmez bir şiddet olduğunun altını çizen SES Malatya Şube Eş Başkanı Cansu Kaplan, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, halk sağlığını korumak ve yaşam hakkını savunmak için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak artık dayanacak gücümüz kalmadığını açıkça ifade ediyoruz. Özellikle Covid-19 Pandemisi ve 6 Şubat depremleri sonrasında daha da ağırlaşan iş yükü, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve sistematik hak gaspları altında eziliyoruz. Bu görünmez şiddeti hastanelerde, sahalarda, afet bölgelerinde ve kamu kurumlarında her gün yaşıyoruz.

Haftalık 40 saatin üzerinde çalışmanın istisna olmaktan çıkarak kural haline geldiğini belirten Kaplan, "Kesintisiz nöbetler ve zorunlu tutulan fazla mesailer bedenimizi ve ruhumuzu tüketmektedir. Yıllık izinlerimiz iptal edilmekte, anayasal hakkımız olan dinlenme hakkımız gasp edilmektedir. Evrak işleri asli görevimizi yapmamızı engellemektedir. Hastalara bakım ve tedavi süresi kısalmakta, mesleki tatminsizlik ve vicdani baskı artmaktadır. Performansa dayalı ücretlendirme emeğimizi değersizleştiriyor. Ekip ruhunu yok eden bu sistem derhal kaldırılmalı, "eşdeğer işe eşit ücret" uygulaması hayata geçirilmelidir" dedi.

Kaplan, taleplerini şöyle sıraladı:

"Personel sayısı derhal artırılmalı, yeni mezun sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ivedilikle istihdam edilmeli, mevcut personelin insani çalışma koşullarında hizmet sunması sağlanmalı, haftalık 40 saati aşan tüm çalışma biçimleri son bulmalı, deprem bölgelerinde görev yapan emekçilerin koşulları acilen iyileştirilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Malatya, Sağlık, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel SES Malatya'dan Sağlık Emekçileri İçin Eylem - Son Dakika

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